Зеленский распустит Раду

04.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Комик Владимир Зеленский, в случае своей победы на президентских выборах, объявит внеочередные парламентские.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это связано с тем, что нынешний состав Верховной рады не позволит Зеленскому сформировать правительство и провести ряд назначений.

«Побеждает завтра Зеленский, условно говоря. Зеленский побеждает и сталкивается с тем, что он не может через парламент провести ни одного назначения – в парламенте нет людей, у него нет фракции в парламенте. Тех людей, которые у него есть, небольшое количество, их явно недостаточно для того, чтобы назначить министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора, главу СБУ.

Возможно, будет поставлен вопрос о досрочных выборах, у него есть такая возможность до 27 мая. 27 мая конечный срок, когда можно распустить парламент, потому что остается полгода до окончания конституционных полномочий парламента, которые истекают 27 октября», – заявил Бондаренко.

Напомним, что в 2014 году, когда президентом Украины стал Петр Порошенко, не имевший своей парламентской фракции, он объявил досрочные выборы в Верховную раду.