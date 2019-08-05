Зеленский рассчитывает подступиться к Путину через Эрдогана

05.08.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский может попробовать повторить тактику своего предшественника, который пытался использовать Эрдогана в качестве посредника в контактах с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Если говорить о векторе, связанном с переговорами с Путиным, то Порошенко пытался использовать Эрдогана для того, чтобы тот выступал своеобразным неформальным медиатором между ним и Путиным.

Особо ничем это не закончилось, кроме каких-то заявлений, которые мы часто слышали.

Эрдоган следует интересам Турции.

Может быть, у Зеленского думают вновь вернуться к этой старой тактике и постараются наладить контакт с Эрдоганом, чтобы через него контактировать с Путиным», – предположил Якубин.