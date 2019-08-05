Зеленский рассчитывает подступиться к Путину через Эрдогана
Президент Украины Владимир Зеленский может попробовать повторить тактику своего предшественника, который пытался использовать Эрдогана в качестве посредника в контактах с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «Политнавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Если говорить о векторе, связанном с переговорами с Путиным, то Порошенко пытался использовать Эрдогана для того, чтобы тот выступал своеобразным неформальным медиатором между ним и Путиным.
Особо ничем это не закончилось, кроме каких-то заявлений, которые мы часто слышали.
Эрдоган следует интересам Турции.
Может быть, у Зеленского думают вновь вернуться к этой старой тактике и постараются наладить контакт с Эрдоганом, чтобы через него контактировать с Путиным», – предположил Якубин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.