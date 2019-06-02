02.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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Зеленский расширил штат своей администрации за счет помощников, советников и пресс-секретаря

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации Президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий указ о внесении изменений был опубликован на сайте АП от 31 мая.

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Изменения внесены в “Положение об Администрации президента Украины” от 2 апреля 2010 года и в указ “Вопросы администрации президента Украины” от 14 июля 2014 года.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее Зеленский назначил своим первым помощником соучередителя «Студии Квартал-95» Сергея Шефира.

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