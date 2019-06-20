Зеленский рассказал что будет с олигархами, которые не успели спрятаться

20.06.2019, Киев, Игорь Петров

Виктор Пинчук обеспечит квартирами украинских пленных моряков, Рината Ахметова лишат «Роттердама+» и заставят вкладывать деньги в медицину и все это является помощью олигархов в восстановлении Донбасса.

Об этом на встрече с бизнесменами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предложил помочь (в восстановлении Донбасса) крупному бизнесу – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. С другими я еще не встретился, где-то прячутся. Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, господин Пинчук уже сейчас обеспечит квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всем военнослужащим.

С Ринатом Ахметовым мы не только договорились об отмене формулы «Роттердам+», но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину, дороги», – сказал он.

Владимир Зеленский также пошутил о возможности помощи Донбассу со стороны Игоря Коломойского.

«Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он про это еще не знает», – сказал он, после чего в зале раздался смех.