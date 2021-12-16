Зеленский рассказал, что ждёт НАТО после разгрома ВСУ

16.12.2021  16:52 (Мск), Брюссель,
Владимир Гладков.  
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Дзен, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Владимир Зеленский в очередной раз попытался преподнести перед Западом как «войну с Россией» ситуацию на Донбассе, где украинская армия восьмой год продолжает карательную операцию против Донецка и Луганска, отказавшихся признавать итоги переворота в Киеве.

Соответствующие тезисы Владимир Зеленский озвучил в ходе совместного с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинга в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский в очередной раз попытался преподнести перед Западом как «войну с Россией» ситуацию...

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 «Не все лидеры Европы понимают в целом, что происходит на наших границах. Поэтому, когда к нам кто-то прилетает с официальным визитом или в другом формате, я всегда приглашаю посмотреть на Донбасс. Это не о том, что Крым не такой приоритетный, как Донбасс, просто на Донбассе на контактной линии можно посмотреть, что реально происходит.

Я считаю, что все лидеры Европы не смогут одинаково оценить, что, возможно, может быть. Главное, чтобы эту цену понимала РФ. Потому что терять людей будут и они», – угрожал Зеленский.

Также он сделал неоднозначное предупреждение и в адрес Североатлантического альянса.

«НАТО нам не должно ничего. НАТО, если не выстоит наша армия, будет должно всем своим странам. Потому что НАТО оберегает страны-члены НАТО. А сегодня такой форпост – это Украина, которая не является членом НАТО», – сказал украинский президент.

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