Зеленский рассказал, как нужно вытеснить русский язык с ТВ

18.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если украинскому телевизионному бизнесу предоставить налоговые льготы, то он быстро забудет о продукции на русском языке.

Об этом в интервью “РБК-Украина” заявил лидирующий в опросах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

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Он уклонился от прямого ответа на вопрос, подпишет ли он скандальный закон о языке, который сейчас рассматривает Верховная рада, сказав, что “его надо глубоко изучить” и узнать мнение общества.

Также политик заверил, что при нем останутся обязательные квоты на украинский язык на телевидении и радио.

“Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование”, – достаточно путано ответил Зеленский.

Также он предложил свой рецепт для популяризации украинского языка.

“Я вам объясню, как человек, который руководит большим телевизионным бизнесом, большой налогоплательщик. Если бы вы снизили налоги для всех телевизионных крупных медиа разных компаний, которые долгие годы делали, в силу рынка и в силу отношений в СНГ, материалы на русском языке… Если бы вы пришли к ним и сказали: смотрите, ребята, вот перед вами два фильма. Фильм, который сделан на украинском языке – налог 10%. Фильм, который делается на русском языке – оставляем налог какой был.

Вы считаете, что нужны были бы квоты? Я вам отвечу очень быстро. Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона про квоты, без этих палок, перешли бы в основном на украинский язык и всё”, – добавил Зеленский.