Зеленский рассказал об условиях заключения мира с РФ

Новости Украины

Украина хочет заключить с Россией договор о безопасности. Суть заключается в том, что такой документ сначала будет заключен между гарантами Будапештского меморандума и Киевом, а затем между ними же и Москвой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте возьмем круг гарантов Будапештского меморандума, кроме России. И мы, Украина, подпишем с ними снова соглашение, подпишем серьезное соглашение с последствиями, чего нет там. И потом также сделаем зеркальный договор тех же членов меморандума, гарантеров, и России. Пусть они сделают то же самое, с последствиями. И так оно сработает. Моя логика была в том, что есть такие шаги, давайте так сделаем», – заявил Зеленский.

Он сообщил, что получал сигналы о готовности России к переговорам, но сам он хочет делать это публично.

«Да, я получил сигналы от лидеров государств, которые говорят об этом публично и не очень, что нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. Такие сигналы я получал. Потому я сказал, что мы предложим публичную формулу, потому что войну Россия ведет публичную с нами… За кулисами я не хочу иметь с ними те или иные отношения», – добавил президент Украины..