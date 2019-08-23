Зеленский рассмешил «большую семерку»

23.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский решил поучить западных лидеров, как им вести себя с Россией.

Об этом пишет «Российская газета», отмечая, что Зеленский «воспользовался случаем, чтобы поучить прибывающих во Францию членов G7 уму-разуму».

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«Вот только вышло у него не слишком ловко – сказалось отсутствие дипломатического и наличие комедийного опыта. Словом, с точки зрения внешнеполитического этикета вышло грустно и грубовато, а, по сути, смешно. Руководитель Незалежной, мнения которого, заметим, никто не спрашивал, обидевшись на президентов США и Франции, заговоривших о возможном возобновлении формата G8 с участием России, сообщил участникам G7 свои условия.

Точнее перечислил, что должна сделать Москва, чтобы Трамп, Макрон, Меркель и другие пригласили российского президента присоединиться к «семерке». Список вышел солидный – от банальных причитаний по поводу Крыма и Донбасса, до освобождения политзаключенных и украинских моряков. Было странным, что в своем свитке претензий Зеленский не упомянул про газовые обиды Украины: то ли забыл, то ли приберег их на будущее.

Так и видится глава Незалежной, зачитывающий в День Независимости Украины на сцене при значительном скоплении народа адресованный G7 ультиматум, после чего топает ногами и грозит кулаком в сторону Франции», – иронизирует автор публикации.

Поддакнуло своему президенту и посольство Украины в США.

«Итак, посольство от имени Украины, признанной в 2019 году самой бедной страной Европы, призвало лидеров G7 заставить Россию уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению. Ведь те, без указаний со стороны украинской дипмиссии, просто не знали бы, что им делать и как строить отношения с Москвой», – пишет издание.

Газета называет «стратегическим минусом» попытку главы Украины объяснить участникам G7, что они должны и чего не должны делать.

«Следует признать: такого рода заявлениями смешить людей у бывшего комедийного актера Владимира Зеленского, ставшего главой Незалежней, выходит отлично», – резюмирует «РГ».