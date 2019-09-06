Зеленский рассыпался в похвалах американцам

06.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, в рамках которой повторил тезисы своего предшественника Петра Порошенко.

Как сообщает президентская пресс-служба, Зеленский попросил американских конгрессменов отреагировать на выдачу российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР и обсудил поставки американского газа, меморандум о которых был подписан на недавней встрече в Польше.

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«Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их доставки из США. Собеседники положительно отметили подписанный Меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа. Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту «Северный поток – 2» и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие», – говорится в сообщении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».