Зеленский раздаёт паспорта российскому отребью, а Путин – адекватным украинцам

19.07.2019, Киев, Игорь Петров

Инициатива нового президента Украины Владимира Зеленского упростить порядок предоставления украинского гражданства тем, кто страдает от нарушения прав и свобод, не принесет Украине никакой выгоды.

Кроме того, эта инициатива не является адекватным ответом на решение президента России Владимира Путина упростить получение российских паспортов жителям всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил ведущий онлайн-студии «CapitalTV» Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, приедут к нам еще бабченки, шехтманы и ничего мы с ними это будем делать? И так понаехали хрен знает кто.

К нам что, рабочие руки едут? Едут мешочники, яндекс-кошелечники. Вот кто к нам едет, отребье всякое.

Он про два механизма говорил, но я понял что диаспора из дружественных стран. Ну, это право президента – только это не есть ответ, это о другом. Это же не о том как противодействовать», – сетует эксперт