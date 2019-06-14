Зеленский раздал должности отличившимся в карательной операции на Донбассе

14.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Президент Владимир Зеленский утвердил в должности главы Нацгвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана, фигуранта российского санкционного списка, который был обнародован в конце 2018 года.

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Уроженец Западной Украины Балан – один из немногих чиновников МВД Крыма, отказавшихся в 2014 году поддержать Русскую весну и выехавший на материк. Здесь уже в апреле он был назначен замглавы вновь сформированной Нацгвардии Украины – новые власти создали ее специально, чтобы увести боевиков с баррикад в Киеве и, вооружив их, бросить на подавление пророссийского восстания в Донбассе.

Еще одно сегодняшнее назначение Зеленского – утверждение полковника Сергея Дейнеко на должности главы Госпогранслужбы. В 2014 году на Украине он считался героем, поскольку под руководством Дейнеко украинские пограничники несколько дней удерживали оборону базы в Луганске от ополченцев.

За это впоследствии Дейнеко получил орден и «хлебное» назначение в Закарпатскую область, где украинская пресса неоднократно уличала чиновника в «крышевании» контрабанды.