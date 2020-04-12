Зеленский раздал награды убийцам

12.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Владимир Зеленский раздаёт награды военнослужащим, виновным в убийстве жителей Донбасса.

Об этом сообщили пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера Зеленский наградил минометные расчеты и расчеты противотанковых ракетных комплексов из состава соединений в зоне ООС за «выдающиеся достижения» в борьбе с жителями Донбасса. Следует отметить, что в числе награжденных боевиков находился расчёт ПТРК «Стугна-П», открывший 16 марта огонь по мирным гражданам во время забора воды в Саханке. В результате подлого обстрела один человек погиб и двое получили ранения», – говорится в сообщении.

Таким образом, «лже-миротворец» Зеленский «всячески стимулирует их и воодушевляет на новые преступления» украинскую группировку в Донбассе, подчеркнули в оборонном ведомстве ДНР.