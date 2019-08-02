Зеленский раздал награды украинским десантникам

02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня воздушных сил Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе президента №575/2019.

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“За самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по случаю Дня воздушных сил Вооруженных сил Украины постановляю…” – говорится в документе.

Указом постановлено наградить медалью “За воинскую службу Украине” полковника Буряка Александра Александровича, прапорщика Гороховского Виктора Александровича, полковника Палагуту Виталия Викторовича.

Также указом награждено медалью “Защитнику Отечества” старшего солдата Витвицкого Владимира Николаевича, старшего сержанта Заиченко Сергея Ивановича, майора Левинского Юрия Викторовича, прапорщика Спильника Александра Викторовича, майора Филюшкина Игоря Витальевича.

Напомним, сегодня отмечается День воздушных сил Вооруженных сил Украины.