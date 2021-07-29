29.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
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Зеленский раздавил ОПЗЖ, но увеличил пророссийский электорат – Бортник

Новости УкраиныНесмотря на то, что Зеленскому удалось «раздавить» ОПЗЖ, электорат пророссийской политической ниши сейчас даже...

Несмотря на то, что Зеленскому удалось «раздавить» ОПЗЖ, электорат пророссийской политической ниши сейчас даже многочисленнее, чем во времена Януковича.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш президент негативно относится к любым конкурирующим проектам, даже если они с ним не в одной нише. Я знаю наверняка, что он считает, что сегодня не время заключать какие-либо союзы. Пока что он работает просто на раздавливание этого поля.

Социологически ОПЗЖ потеряла, и потеряла много избирателей, прежде всего, из-за своей никакой реакции на то, что с ними делали. Все ожидали от них протестности, оппозиционности, и не увидели.

Президенту удалось расколоть эту политическую силу, развести её на две ключевые группы. Растерянный электорат ОПЗЖ чуть-чуть отошёл в «Наши», чуть-чуть отошёл в «Оппоблок», который снова фигурирует в социологии, чуть-чуть отошёл «Слуге народа», чуть – партии Смешко.

Но в основном он высыпался в неопределившиеся. В этой нише, как всегда, есть зона для появления новых политических проектов. Более того, надеяться раздавить эту нишу на фоне непопулярных действий власти наивно. Несмотря на потерю Крыма и Донбасса, это ниша только увеличилась.

Даже с Крымом и Донбассом в своё время партия регионов набирала в районе 30-35 % на пике. Ещё были коммунисты, ну, пускай 40%. Приблизительно такая же электоральная ниша этих проектов есть и сегодня. Если посчитать, то много таких людей ещё проголосовали за «Слугу народа», за партии и регионального масштаба, «За будущее» и за всё остальное.

То есть, даже без Крыма и Донбасса для «бело-голубых» партий сегодня такая же ниша. Влияние этого электората в политическом сегменте выросло, и это только вопрос времени когда эта политическая часть снова будет формировать коалицию», – сказал Руслан Бортник.



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