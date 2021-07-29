Зеленский раздавил ОПЗЖ, но увеличил пророссийский электорат – Бортник

29.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несмотря на то, что Зеленскому удалось «раздавить» ОПЗЖ, электорат пророссийской политической ниши сейчас даже многочисленнее, чем во времена Януковича.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш президент негативно относится к любым конкурирующим проектам, даже если они с ним не в одной нише. Я знаю наверняка, что он считает, что сегодня не время заключать какие-либо союзы. Пока что он работает просто на раздавливание этого поля. Социологически ОПЗЖ потеряла, и потеряла много избирателей, прежде всего, из-за своей никакой реакции на то, что с ними делали. Все ожидали от них протестности, оппозиционности, и не увидели. Президенту удалось расколоть эту политическую силу, развести её на две ключевые группы. Растерянный электорат ОПЗЖ чуть-чуть отошёл в «Наши», чуть-чуть отошёл в «Оппоблок», который снова фигурирует в социологии, чуть-чуть отошёл «Слуге народа», чуть – партии Смешко. Но в основном он высыпался в неопределившиеся. В этой нише, как всегда, есть зона для появления новых политических проектов. Более того, надеяться раздавить эту нишу на фоне непопулярных действий власти наивно. Несмотря на потерю Крыма и Донбасса, это ниша только увеличилась. Даже с Крымом и Донбассом в своё время партия регионов набирала в районе 30-35 % на пике. Ещё были коммунисты, ну, пускай 40%. Приблизительно такая же электоральная ниша этих проектов есть и сегодня. Если посчитать, то много таких людей ещё проголосовали за «Слугу народа», за партии и регионального масштаба, «За будущее» и за всё остальное. То есть, даже без Крыма и Донбасса для «бело-голубых» партий сегодня такая же ниша. Влияние этого электората в политическом сегменте выросло, и это только вопрос времени когда эта политическая часть снова будет формировать коалицию», – сказал Руслан Бортник.