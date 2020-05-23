Зеленский раздражает всех – и Москву, и боевиков АТО

23.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский пытается балансировать, заигрывая как с украинскими националистами, так и отправляя в Москву сигналы о готовности переговоров по Донбассу. Однако в итоге «теряется и там, и там».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-боевик «АТО» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы весь год наблюдаем попытку постепенного выполнения российского плана капитуляции. Другое дело, что Зеленский так пытался понравиться одновременно всем, что в результате кажется, что им одновременно все недовольны.

С одной стороны, украинские патриоты так и не увидели в нём ту эволюцию, на которую много кто надеялся. Что позиция, которую он занял, вынудит за какое-то время пройти хотя бы такую эволюцию, которую прошёл красный парторг Кучма до какого-никакого, а всё-таки президента частично автономной Украинской ССР, хотя бы так. Были надежды, что обстоятельства обяжут его стать, может, не лучшим, но, всё-таки, Главнокомандующим воюющей страны. Мы этого не увидели и, таким образом, отношения его с патриотической средой, с защитниками Украины не лучшие», – заявил Дикий.

«Но он до сих пор остаётся самым популярным украинским политиком», – отметил ведущий.

«Это другое дело. Я говорю не о тех, кто поддерживает на диване, а за тех, благодаря кому эта страна до сих пор существует на карте мира. Как 24 августа прошлого года выходили на марш защитников, имея большие тревоги, что мы посреди войны оказались без главнокомандующего, к сожалению, эти опасения только укрепились», – возразил экс-атошник.

«Но одновременно Россия, которая надеялась, что план капитуляции намного быстрее – на данный момент он должен был уже завершён. Мы с вами вообще уже не должны бы были тут общаться в эфире, мы давно должны бы были сидеть по российскому плану или бежать в эмиграцию – план разрабатывался до коронавируса, когда бежать было легче. Мы должны бы были уже сидеть в Штатах, Польше и Литве и писать оттуда что-то в интернетах, или сидеть с другими патриотами, чего пока не вышло.

Не вышло и подписать Контактную группу, хотя балансировали на гране этой действительно мощной «зрады», но вышел только ряд полушагов. Например, выдача Цемаха, невыгодное разведение на линии, но за эти полушаги Россия не благодарна.

С их точки зрения, он тоже не выполнил чаяний, для них он оказался слишком украинским президентом. А он всего лишь пытается балансировать между ними и нами, что лишь производит к тому, что теряется и там, и там. Собственно, заявление российского МИД к годовщине инаугурации очень в этом плане показательно. Он умудрился разочаровать их не менее сильно, чем нас», – рассказал Евгений Дикий.