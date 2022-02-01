Зеленский раздражен, – Арестович о давлении США на украинскую власть

01.02.2022  13:29 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

США используют Украину лишь как инструмент давления на Россию в условиях противостояния с Китаем. Сейчас для Киева настал самый критический момент, когда суверенитет оказался под реальной угрозой.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США используют Украину лишь как инструмент давления на Россию в условиях противостояния с Китаем....

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«Президент Украины Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята со своим пуганием. 12,5 миллиардов улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду – наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению»…

И здесь становится совсем интересно. Сейчас самый критический момент нашей государственности за 30-ть лет. Вопрос стоит об истинной независимости Украины. В первую очередь от западных партнеров.

Они используют нас как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю тому же или другой безопасности на более выгодных для себя условиях, чем Россия.

Россия запустила стратегический блеф, а они в ответ раскатили свой блеф. И, казалось бы, это все можно приветствовать, но проблема в том, что это все за наш счет», – заявил Арестович.

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