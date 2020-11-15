Зеленский разгонит Раду, чтобы «сбить» Разумкова и свалить всё на депутатов

15.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно большинство в парламенте, досрочных выборов в Верховную раду не будет, но как только перед президентской кампанией нужно будет на кого-то свалить все политические неудачи, жалости к собственной фракции «Слуга народа» не будет.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский дипломат , депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Зеленский с такими низкими рейтингами у «Слуги народа» в ближайшее время пойдет на досрочные парламентские выборы. Я не вижу в этом логики. Но в какой-то момент он обязательно попытается сбросить ответственность за все провалы именно на парламент.

Во-первых, потому что растет конкурент в лице господина Разумкова. Дмитрий Разумков ведёт себя очень грамотно, это, наверное, единственный представитель власти, к которому у всех оппозиционных сил, в первую очередь, у нашей нет никаких системных претензий.

Да, он проводил некоторые решения (но в целом соблюдая регламент), которые мы категорически неприемлем, но он выполнял роль спикера, и такая была позиция Зеленского. Но в остальном он сильный политик, и мы видим, как он взрослеет. Даже ради этого, чтобы его сбить, я думаю, Зеленский может пойти на досрочные выборы», – заявил Волошин.

Другим фактором для Зеленского в пользу досрочных выборов, по его словам, является необходимость сбросить общий негатив.

«Сказать: да, уважаемые украинцы, я обещал побороть коррупцию, я не поборол, я обещал снизить тарифы, они выросли, я обещал остановить войну, слава богу, сейчас не стреляют, но мира тоже нет. Я обещал повысить уровень жизни, а вы ещё беднее стали, цены выше, кто в этом виноват, да вот же кто – парламент, посмотрите, какие негодяи оказались. Елки-палки, под моим именем прошли эти «Слуги народа» и предали, а я их теперь всех разгоняю. Но я не думаю, что это произойдет так быстро, потому что до президентских выборов еще далеко. В течение полутора – двух лет, я думаю, это произойдет», – заверил депутат.