Подпишись на рассылку
05.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский разгоняет военную истерию

Новости Украины

Дав старт эскалации напряженности в Донбассе, президенту Украины будет трудно ее остановить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Давая оценку убитому украинскими карателями ребенку в Донецке, издание приходит к выводу, что «вооруженные силы Украины занимаются именно террором против мирных жителей Донбасса, которых на словах так хотят вернуть под юрисдикцию Киева».

 

Кроме того, газета считает, что президент США Украина сознательно пошла на обострение ситуации в Донбассе, чтобы добиться звонка президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому.

«Тот же фокус провернул в 2017 году и Порошенко, инициировав обострение в районе Авдеевки ради звонка Трампа, имевшего на украинскую элиту зуб из-за единодушной поддержки со стороны Киева его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон. Беда Зеленского в том, что дав старт напряженности на Донбассе, ему будет сложно ее остановить. Ведь недавно, вопреки прошлогодним договоренностям о перемирии, Зеленский позволил боевикам открывать огонь по их собственному усмотрению», – пишет «РГ».

«Разогнанная Зеленским военная истерия пагубно действует и на ближайшее окружение: вот и пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Арестович уже заявляет, что на учениях Defender Europe 2021 Украина вместе с НАТО будет отрабатывать “войну с Россией”. Хотя вряд ли этот близкий по духу Зеленскому человек – актер по профессии и блогер по основному занятию – понимает угрожающий вес им сказанного. Но безответственность – второе имя украинской власти», – резюмирует издание.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть