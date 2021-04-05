Зеленский разгоняет военную истерию

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Дав старт эскалации напряженности в Донбассе, президенту Украины будет трудно ее остановить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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Давая оценку убитому украинскими карателями ребенку в Донецке, издание приходит к выводу, что «вооруженные силы Украины занимаются именно террором против мирных жителей Донбасса, которых на словах так хотят вернуть под юрисдикцию Киева».

Кроме того, газета считает, что президент США Украина сознательно пошла на обострение ситуации в Донбассе, чтобы добиться звонка президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому.

«Тот же фокус провернул в 2017 году и Порошенко, инициировав обострение в районе Авдеевки ради звонка Трампа, имевшего на украинскую элиту зуб из-за единодушной поддержки со стороны Киева его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон. Беда Зеленского в том, что дав старт напряженности на Донбассе, ему будет сложно ее остановить. Ведь недавно, вопреки прошлогодним договоренностям о перемирии, Зеленский позволил боевикам открывать огонь по их собственному усмотрению», – пишет «РГ».

«Разогнанная Зеленским военная истерия пагубно действует и на ближайшее окружение: вот и пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Арестович уже заявляет, что на учениях Defender Europe 2021 Украина вместе с НАТО будет отрабатывать “войну с Россией”. Хотя вряд ли этот близкий по духу Зеленскому человек – актер по профессии и блогер по основному занятию – понимает угрожающий вес им сказанного. Но безответственность – второе имя украинской власти», – резюмирует издание.