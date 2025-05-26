Владимир Зеленский фактически обменял мир в своей стране и жизни сотен тысяч украинцев на финансовую поддержку стран Запада.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И взамен Украина должна была остаться нейтральной страной. И на тот момент потери Украины составляли порядка 60 тысяч убитыми», – сказал Бод.

«В 2022 году, в самом начале апреля, Зеленский предложил России соглашение. И по этому соглашению, которое было подписано украинской делегацией в Стамбуле, Россия должна была вывести войска со всей территории Украины за исключением Крыма и двух республик на Донбассе, статус которых должен был быть определён позже.

«Но хотя Россия была готова подписать это соглашение и следовать ему – в процесс тогда вмешались Британия, Франция и Германия. Они выступили и предложили Зеленскому поддержку.

И по сути, что он сделал? Он продал мир в своей стране взамен на поддержку, и в связи с этим война с тех пор продолжается. Продолжается она уже три года, и с тех пор потери Украины выросли до 700 тысяч человек, то есть более чем в 10 раз.

В 10 раз больше жизней унесено, чем на апрель 2022 года. Поддержка Запада не ослабила Россию и не дала Украине победу. По сути, она даже не улучшила положение Украины на международной арене, она его ухудшила. Принимая условия Запада, Зеленский уничтожил своими руками свою страну.

И сегодня ему предстоит сделать еще более сложное решение, ведь если он признает, что в тот момент его решение было ошибкой, он также признает, что он продал Западу свою страну, что он продал ему эти 700 тысяч человек, которые погибли», – подытожил швейцарский разведчик.