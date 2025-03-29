Зеленский разочарован: европейские миротворцы едут на Украину лишь на словах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французское издание Le Monde пишет, что после недавнего саммита «коалиции заверения» в Елисейском дворце отправка европейских войск на Украину все еще остается в подвешенном состоянии

По данным газеты, Владимир Зеленский не скрывал своего разочарования прошедшими вчера в Париже дискуссиями о возможном размещении европейских войск на территории Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ранее, по окончании встречи в Елисейском дворце «коалиции желающих», в которую входят около 30 стран, Эммануэль Макрон в очередной раз высказался в пользу такой меры, которая, по его мнению, удержит Россию от новых наступательных действий.

На самом деле, хотя этот проект призван оказать влияние на переговоры, из которых европейцы по-прежнему исключены, никакого решения принято не было. Все, что было согласовано — это то, что франко-британская военная «миссия» будет направлена на Украину «в ближайшие несколько дней», чтобы «в течение трех-четырех недель» получить более четкую «схему» потребностей.

Президент Франции признал, что отправка войск «не встречает единодушного одобрения». Основная группа, состоящая из военных Франции и Великобритании, «не будет предназначена для миротворческих сил, присутствия на линии соприкосновения или замены украинских сил», повторил Макрон.

Вместо этого, по его словам, они будут направлены в «определенные стратегические места, заранее оговоренные с украинцами», и будут оказывать «сдерживающий эффект» вокруг крупных городов или важных объектов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил удовлетворение тем, что Европа «мобилизуется» в поддержку мира на Украине «в масштабах, невиданных в течение десятилетий». Но сам он теперь избегает говорить о наземных войсках.

«Количество европейских партнеров, готовых взять на себя обязательства, зависит от присутствия Соединенных Штатов», — признал Зеленский на отдельном пресс-брифинге. Однако американская «поддержка» кажется все более иллюзорной.

Несмотря на решительные заявления Лондона и Парижа, свидетельствующие, что они настроены как никогда решительно, проект, похоже, застопорился, делает вывод издание.

«В то время как существует твердое ядро стран, готовых участвовать в проекте априори, последние встречи продолжают привлекать более широкий круг стран, включая группу государств, которые настроены скептически, но хотят следить за развитием проекта в качестве наблюдателей. К ним относятся Германия и Италия», — поясняет директор Центра исследований безопасности Французского института международных отношений Эли Тененбаум.

Забота европейцев о том, чтобы не слишком напугать собственное общественное мнение, заверив его, что отправка войск будет только после прекращения огня, превратила это условие в «предпосылку, которую теперь использует Россия.