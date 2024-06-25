Украинский террорист Владимир Зеленский разочарован позицией Бразилии, которая не отправила своего представителя на саммит в Швейцарии.

С жалобой в эфире интернет-канала «BILD Podcasts» выступил посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Бразилии на швейцарский саммит ответили так, как нам не совсем понравилось. Бразилия направила только одного наблюдателя – женщину-посла в Швейцарии. И это разочаровало многих, в том числе моего президента Зеленского.

Мы также пытаемся понять причины, почему они так себя ведут. И не всегда можем понять, потому что Бразилия придерживается не такого мнения, как мы и сотни других государств, которые были в Швейцарии, в том числе – президент Аргентины, Чили», – осторожно вопрошал Мельник.