«Зеленский разочарован поведением Бразилии» – посол Мельник боится называть Лулу да Силву «колбасой»

Вадим Москаленко.  
25.06.2024 23:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 279
 
Бразилия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский террорист Владимир Зеленский разочарован позицией Бразилии, которая не отправила своего представителя на саммит в Швейцарии.

С жалобой в эфире интернет-канала «BILD Podcasts» выступил посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский террорист Владимир Зеленский разочарован позицией Бразилии, которая не отправила своего представителя на саммит...

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«В Бразилии на швейцарский саммит ответили так, как нам не совсем понравилось. Бразилия направила только одного наблюдателя – женщину-посла в Швейцарии. И это разочаровало многих, в том числе моего президента Зеленского.

Мы также пытаемся понять причины, почему они так себя ведут. И не всегда можем понять, потому что Бразилия придерживается не такого мнения, как мы и сотни других государств, которые были в Швейцарии, в том числе – президент Аргентины, Чили», – осторожно вопрошал Мельник.

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