Зеленский разорвался на сотни мелких и никчёмных «Зе» – украинский генерал

12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь под влиянием разнонаправленных сил, полностью провалил кадровую политику и уже не может действовать успешно и системно.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан Зеленский в течение уже года не внедряет ту модель, которую ему рекомендовали с самого начала. Ему рекомендовалась новая стратегия независимости государства и безопасности, выстраивание мощной системы безопасности и обороны. Это и СБУ, и разведка, и Минобороны, и службы, которые обеспечивают правопорядок, пограничники», – заявил Маломуж.

По его словам, Зеленскому предложили и кадры – 300 человек «высокопрофессиональных» и «реальных патриотов Украины».

«Однако этого не было сделано. Запущен был сценарий или «знакомые кумы», или «друзья квартала», или по рекомендациям одного олигарха, другого олигарха, потом смена вектора отношений с Запада на Восток, там уже переговорный процесс, там уже формирование комиссии.

И этот вектор стабильности, мощи государства сменяется на такой плавающий размытый вектор. С одной стороны, в Европу движемся, с другой ­– идем на уступки Москве и тем силам, которые не поддерживают сценарий независимости Украины», – тревожится экс-глава внешней разведки.

По словам Маломужа, Зеленский – это не тот человек, который мог «ментально, по волевому, кадрово» охватить эту стратегию, разработанную силовиками еще при Петре Порошенко.

«И теперь идет это шараханье – то одна группа влияния, то Коломойского, то Пинчука, то еще Ахметов на подходе, то из-за границы, то российские силы, то из Фонда Сороса – из разных форматов идут влияния. И если ты не имеешь мощного стратегического стержня, не имеешь глубины видеть государственные процессы – это, действительно, не будет успеха», – отметил генерал.

Он добавил, что считает Зеленского хорошим человеком, но если тот не может создать кадровую команду, то не может ничего сделать успешно и системно.

«И это показали не только экономический, системный, информационный блок, но и ситуация с коронавирусом», – заявил Маломуж.

По словам генерала, голос Зеленского также недостаточно громко звучит на международном уровне, где позиции Украины заметно ослабли.

Кроме того, Маломуж отметил, что Зеленский не получит пользы и от Михаила Саакашвили, который недавно получил должность главы исполнительного комитета реформ Украины. У последнего, по данным силовика, нет команды, за плечами профессиональный провал в Одесской области и хаотичность в действиях.

«Он [Саакашвили] – не спаситель, он – пиар. И он уйдет после очередного скандала», – заключил украинский генерал.