Зеленский рекордными темпами теряет свой рейтинг

07.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Всего за год нахождения во власти президент Украины Владимир Зеленский потерял половину поддержки населения, остальные доверяют ему лишь потому, что в стране нет альтернативного кандидата.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сравнивать нужно с цифрами второго тура, а значит, он потерял практически половину доверия. Это раз. Второе – социологи говорят, что ни один президент за год, ни одна президентская партия за год не теряла столько, сколько терял Зеленский. Подтягивает он эти красивые цифры тем, кто хочет покупать его в теплой, ласковой ванной, чтобы он не расслаблялся.

Я уверена, что рейтинг Зеленского стремительно падает и будет падать, потому что он делает ошибку за ошибкой, нет еще пока альтернативы. Вы видите, что в этом рейтинге нет новых фамилий, новых лиц, а все остальные уже известны, надоели и люди сейчас ориентируются на власть, потому что им страшно. Поговорим об этих цифрах в сентябре, там будет уже не такая жизнерадостная картина.

Я уверена, что рейтинг Зеленского должен исчисляться в налогах и жителях Украины. При нем люди продолжают покидать страну. Если бы не карантин, мы бы сейчас говорили о невероятных цифрах. И при нем люди прекращают платить налоги. Пустая казна и пустеющая страна – это и есть рейтинг доверия Зеленского», – заявила Лукаш.