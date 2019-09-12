Зеленский реорганизовал украинскую разведку и уволил порохоботов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева.
Об этом говорится в указе президента №681/2019 от 11 сентября.
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“Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности главы Службы внешней разведки Украины”, – говорится в указе.
В то же время, следующим указом президент назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова.
“Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины”, – говорится в указе №682/2019.
Кроме того, указом №683/2019 Президент назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Ранее Зеленский лишил дипломатических рангов нардепов-порохоботов Арьева и Герасимова, а также ранга посла экс-нардепа от Народногог фронта Георгия Логвинского. Всех их назначил Петр Порошенко в последние дни своего президентства.