Зеленский реорганизовал украинскую разведку и уволил порохоботов

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева.

Об этом говорится в указе президента №681/2019 от 11 сентября.

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“Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности главы Службы внешней разведки Украины”, – говорится в указе.

В то же время, следующим указом президент назначил Бухарева первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова.

“Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины”, – говорится в указе №682/2019.

Кроме того, указом №683/2019 Президент назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Ранее Зеленский лишил дипломатических рангов нардепов-порохоботов Арьева и Герасимова, а также ранга посла экс-нардепа от Народногог фронта Георгия Логвинского. Всех их назначил Петр Порошенко в последние дни своего президентства.