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25.08.2021 21:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский решил, что Донбасс уже побеждён

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский, вопреки своим словам, что до победы на востоке военной технике...

Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки своим словам, что до победы на востоке военной технике на улицах Киева делать нечего, устроил военный парад в «день независимости» исключительно ради симпатий со стороны националистов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если два года назад наш президент говорил о том, что никаких парадов проводить не надо, потому что техника должна быть на Донбассе, и парад мы проведём только после победы, то сейчас он решил перейти в глубокое внутренне переосмысление или перерождение и начал выбирать всё более и более милитаристскую риторику.

Правда, я не согласен с ним, что это приведёт к какому-то эффекту. Потому что Зеленский избирался на одних лозунгах, на одной электоральной базе, сейчас он начитает ретироваться на другую, но для националистов, для ура-патриотов он никогда он не будет своим, он для них чужой, какой-то абсолютно чуждый политик… у них есть свои герои, которых они поддержат», – сказал Молчанов.

«С точки зрения электоральной базы это приведёт его к политической катастрофе на следующих выборах, так как от своих людей он отвернулся, новых он избирателей не привлечёт», – подчеркнул политолог.

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