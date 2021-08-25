Зеленский решил, что Донбасс уже побеждён

25.08.2021 21:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки своим словам, что до победы на востоке военной технике на улицах Киева делать нечего, устроил военный парад в «день независимости» исключительно ради симпатий со стороны националистов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если два года назад наш президент говорил о том, что никаких парадов проводить не надо, потому что техника должна быть на Донбассе, и парад мы проведём только после победы, то сейчас он решил перейти в глубокое внутренне переосмысление или перерождение и начал выбирать всё более и более милитаристскую риторику. Правда, я не согласен с ним, что это приведёт к какому-то эффекту. Потому что Зеленский избирался на одних лозунгах, на одной электоральной базе, сейчас он начитает ретироваться на другую, но для националистов, для ура-патриотов он никогда он не будет своим, он для них чужой, какой-то абсолютно чуждый политик… у них есть свои герои, которых они поддержат», – сказал Молчанов. «С точки зрения электоральной базы это приведёт его к политической катастрофе на следующих выборах, так как от своих людей он отвернулся, новых он избирателей не привлечёт», – подчеркнул политолог.