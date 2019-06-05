Зеленский решил, что начальника Генштаба ВСУ пока рано посылать в Минск

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский решил, что для участия начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске “пока не пришло время”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента в Facebook.

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Отмечается, что соответствующее решение он принял после дополнительных консультаций.

Сообщается, что Генштаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бенидорм.

«Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом заявил, что начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы, на котором будут озвучены новые предложения украинской стороны.