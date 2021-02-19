Зеленский решил добить Медведчука «по беспределу»

19.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Убедившись, что отключение телеканалов из пула Виктора Медведчука не привело к серьезным последствиям, офис Владимира Зеленского начал атаку на бизнес оппозиционного олигарха.

Совбез Украины сегодня принял решение о введении санкций против Медведчука, а также его супруги Оксаны Марченко, на которую, в частности, записан доля акций еще одного канала «1+1».

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В утвержденном санкционном списке также фигурируют несколько граждан РФ и Наталья Лавренюк – гражданская супруга депутата Тараса Козака, на которого были зарегистрированы отключенные от эфира телеканалы из пула Медведчука.

Во всех случаях присутствует формулировка – «финансирование терроризма».

Кроме того, под санкции попадают самолёты, которыми пользовался Медведчук для прямых перелетов в Москву (это была «эксклюзивная» опция для главного переговорщика с Кремлем – для всех остальных на Украине авиасообщение с РФ уже давно запрещено).

Также экономический удар Совбез нанесет и по связанной с Медведчуком компании «ПрикарпатЗападТранс», контролирующей украинскую часть нефтепровода для транспортировки «черного золота» из Самары на Запад. Ожидается, что ее будут возвращать в государственную собственность.

Секретарь Совбеза Алексей Данилов анонсировал, что будут изучаться и происхождение других активов «начиная с 1991 года».

Экс-ведущий киевского антимайдана Юрий Кот обращает внимание, что разгром Медведчука, а также его медиа-империи происходит «без предъявления доказательств вины и решения суда, просто по желанию членов» Совбеза.

Кот прогнозирует, что итогом сегодняшних решений станет блокировка всех активов Медведчука «на Украине, а вскоре и в Европе, и США, если они там есть».

«Украина – край беспредела», – считает Кот.

С ним согласен киевский юрист Андрей Портнов. «Санкции в отношении телеканалов и украинских граждан — абсолютный волюнтаризм, подменяющий базовые международные принципы, включая право на защиту и на справедливый суд», – прокомментировал Портнов.

Зато решения Совбеза вызвали восторг «Союза ветеранов войны с Россией»: «Наступление на российскую «пятую колонну» продолжается. Украина победит, Россия падёт!» – рапортует сообщество боевиков.

«Я так понимаю, что вслед за санкциями будет подозрение в государственной измене и арест этой мрази?» – требует дальнейших репрессий тягнибоковец Андрей Ильенко.