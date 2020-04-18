Зеленский решил купить лояльность Медведчука

18.04.2020, Киев, Игорь Петров

«Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в последнее время в Верховной раде дает голоса, необходимые для принятия нужных для президентской партии «Слуга народа» законов.

В частности, соратники Медведчука обеспечили 13 голосов для принятия изменений в закон о регламенте, которые позволят нивелировать влияние группы олигарха Игоря Коломойского. На это в эфире канала «Капитал» обратил внимание политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этому голосованию предшествовало несколько других событий. Появилось интервью Сергея Владимировича Лёвочкина, достаточно комплементарное по отношению к нынешней власти, номинировали на пост губернатора Закарпатской области генерала Петрова, человека далеко не чужого для определенных лидеров ОПЗЖ.

Поэтому можно говорить о том что сейчас в окружении Зеленского пытаются каким-то образом пойти до некоего перемирия с ОПЗЖ, не отпуская их полностью в чисто оппозиционное русло, пытаются их вывести в «конструктивную оппозиционность», как у нас это водится – здесь сегодня мы оппозиционеры, а завтра приступим к сотрудничеству с властью», – сказал Бондаренко.