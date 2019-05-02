Зеленский вновь решил потявкать на Россию

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что братскими украинско-российские отношения назвать нельзя.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день». Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего». И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего».

А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами. И «братскими» такие отношения точно называть нельзя.

Теперь от «общего» до «частного».

Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал. Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогла стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России.

От «частного» до «публичного».

Радует, что российские политики освоили новый для себя жанр – общение со мной в публичном пространстве. Ведь Интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию фиксируют миллионы людей во всем мире. Поэтому приглашаю в мир открытости и публичности», – написал Зеленский.

«Молодец!!! Господин Президент, Вам уже удалось сломать аксиому, что Путин единственный, кто ставит условия», – восторженно написала в комментарии бежавшая из Крыма майданщица Лиза Богуцкая.

Не преминул поддакнуть новому президенту и меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, который совсем недавно писал о необходимости боевых действий в связи с тем, что Зеленский занял лидирующую позицию в первом туре выборов на Украине.

«Только так и надо с Путиным, ок», – написал Муждабаев.