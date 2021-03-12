Зеленский решил поднять рейтинг Медведчука и Шария

12.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская власть своими действиями против ОПЗЖ и «Партии Шария» только упрочняет позиции этих политических сил.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении последних лет ОПЗЖ дрейфовала в сторону ниши, которую занимала Компартия. Она не прирастала электоратом. Если у коммунистов был электорат, ностальгирующий по СССР, то у ОПЗЖ – по домайданным временам. Как и у коммунистов, у ОПЗЖ не было видения будущего Украины. Как политическая сила они удобны для власти. И своими действиями власть только подогревает интерес к этой политической силе, вместо того, чтобы дать ей возможность естественно сойти на маргинес, ее активно реанимируют и поддерживают», – считает Бондаренко.

Он полагает, что давление на «Партию Шария» и попытка минюста запретить эту политическую силу через иск в Окружной административный суд Киева могут дорого обойтись Украине.

«Очевидно, что если будет запрещена «Партия Шария», Шарий будет обращаться в ЕСПЧ. И доказательной базы будет достаточно для того, чтобы заявить, что Украина не права. И Украине придется платить достаточно серьезную сумму компенсации. ЕСПЧ принимает во внимание именно украинское законодательство и соответствие этого решения ему», – считает Бондаренко.

Он говорит, что несмотря на все ошибки президента Зеленского, тот не только не потеряет власть, но и останется на второй срок.

«Зеленский абсолютно устраивает тех, кто реально управляет Украиной. И когда мне говорят, что под ним шатается кресло, что его завтра вынесут, я говорю: забудьте, Зеленский пришел минимум на два срока. Минимум», – прогнозирует эксперт.

Отметим, что Бондаренко обслуживает интересы той части бывшей Партии регионов, которая ориентирована на олигарха Рината Ахметова. При этом у Ахметова выстроилось достаточно тесное и плодотворное сотрудничество с нынешней властью.