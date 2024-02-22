Зеленский решил «повязать кровью» руководство украинских спецслужб

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Соединенные Штаты взяли под свою плотную опеку украинские спецслужбы еще в начале 2000-х годов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экспер Фонда национальной и международной безопасности полковник в отставке Олег Хлобустов, отвечая на вопрос, возрастает ли влияние западных спецслужб, использование их методов, оборудования, технических приемов, снаряжения возрастает в спецслужбах Украины.

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«Такое возрастание началось еще с 2000-х. А к 2010–2012-му произошел уже окончательный ментальный поворот на парадигму действий спецслужб США. Именно их, так как спецслужбы Соединенных Штатов имеют самый большой в мире опыт проведения таких спецопераций — полувоенных или как хотите еще их называйте. Ну и плюс, конечно, вооружение, экипировка, снаряжение… Может быть, и не всем делятся американцы со своими «подшефными», чтобы не было утечки данных, но многие профессиональные секреты Украине раскрывают, несмотря на то, что она не является членом НАТО», – сказал Хлобустов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что разведывательно-подрывная деятельность украинских спецслужб ведется сейчас очень активно, в том числе с использованием Интернета.

По его словам, интересное событие произошло на Украине в декабре прошлого года.

«Прежде только Буданов брал на себя ответственность, говоря о подготовке и проведении диверсионно-террористических актов на территории России. И вдруг неожиданно молчавший до той поры Василий Малюк, глава СБУ, публично заявил: мы тоже готовим диверсии, мы совершили теракт в Северо-Муйском тоннеле… Я думаю, подобная откровенность неспроста: скорее всего, было дано негласное указание сверху. Таким образом Зеленский пытается своих подручных, руководителей спецслужб, «вязать кровью», чтобы им, признавшимся в преступлениях, не было пути назад», – считает Хлобустов.