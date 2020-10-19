Зеленский решил привлечь голоса наркоманов

19.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский на местных выборах попытается вывести свою политсилу из непростого положения путём купирования из процесса возрастного избирателя и массового привлечения молодёжи.

К такому выводу пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, согласно социологическим опросам, 39 процентов украинцев выступают «за» (один из пяти вопросов Зеленского о легализации марихуаны. – ред.) То есть задача Зеленского на этих выборах очень краткосрочная: через катастрофическую ситуацию по Сovid заставить стариков сидеть дома, а через так называемый референдум по каннабису привлечь эти 39 процентов молодёжи на избирательные участки и таким образом за очень короткий период времени фактически переломить ход всей выборной кампании. Они абсолютно последовательно с пониманием подходят к этому вопросу», – заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров.

В свою очередь директор фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев решил без прикрас назвать вещи своими именами.

«Что касается господина Зеленского, действительно, у него положение настолько непростое, что он пытается привлечь, как ни странно звучит, голоса наркоманов или будущих наркоманов. Тогда ему будут говорить: вот, ты получил результат, за тебя наркоман, но это, естественно, его не волнует», – сказал эксперт.