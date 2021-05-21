Зеленский решил сделать русских никем, внеся в Раду скандальный законопроект

21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект «о коренных народах», который может стать разрушительным для украинского государство.

Соответствующий документ опубликовали на сайте украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно законопроекту, коренным народом признаётся автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.

Комментируя документ, военный эксперт Владимир Орлов отметил его чрезвычайную заполитизированность.

«Таким образом, не только русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве. Но это касается и евреев, греков, румын, а также других народностей, которые исторический проживали на территории современной Украины, но имеют в соседних странах свое государственное представительство», – подчеркнул эксперт.

«Это очень политизированный закон и как мне кажется, цель этого документа заключается именно в создании национального раскола на этой территории», – добавил Орлов.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко обратил внимание на то, что с такой формулировкой законопроекта коренными жителями Украины не могут считаться и сами украинцы.

«Отдельно прописано понятие коренных народов Крыма — это крымские татары, караимы и крымчаки… Вот такие печальные весточки приходят из Украины, где коренных жителей – украинцев, уже не будет никогда, если примут это закон. Как это все понимать? Да… профессор Преображенский в фильме «Собачье сердце» был прав, говоря, что «Разруха не в клозетах, а в головах». Так что очень печальная картина, друзья.

Дальнейшее строительство государства Украина без правового участия в нем коренного населения в лице украинцев, будет означать уже не только существование власти Украины под внешним управлением, но и присутствие национального гнета в отношении украинцев, подобно индейцам в Северной Америке при создании США. А это означает неминуемый развал оставшегося государства под названием «Украина». Вот это и есть миссия колаборанта Зеленского. Вот такая печальная судьба страны Украины», – считает Журавко.

Историк и политолог Владимир Корнилов также отметил, что «украинцы тоже оказывается не коренной народ, согласно этому проекту, – они там не упоминаются».

«Мои предки осваивали Донбасс нежилой ещё, дикую степь. И когда ко мне приезжали в Донецк из Львова потомки людей, которые, собственно, к Украине присоединились после 1945-ого года и рассказывали – вы тут оккупанты, это наша земля и прочее – мне всегда это было забавно слышать», – рассказал Корнилов в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что если Украина заявляет русским, что они не коренной народ, то, соответственно, русские должны это понимать понять как то, что Украина – это чужая страна.

«Русские Донбасса и Крыма это поняли, соответственно для них это чужое государство. Надеюсь, теперь поймут и русские Одессы, русские Киева, что, соответственно, они там никто – согласно украинскому законодательству», – сказал политолог.