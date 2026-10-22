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Если Украина продолжит сопротивляться американскому принуждению к миру, то накличет на себя еще большую беду.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание, что недавно диктатор Зеленский ответил утвердительно на вопрос западного журналиста, готов ли он смириться с потерей 25% территории Украины.

«То он примерял френч-пальто Черчилля, теперь примеряет мундир Маннергейма. Но это не по размеру его. Поэтому остаюсь при мнении, что решаться всё будет без Украины. Возможно, распишут на троих мир, вот даже заговорили о новой Ялте в Шэньчжэне, и окончательно поставят точки в Майами», – сказал Золотарев.

Он считает, что нельзя осуждать США, поскольку никаких юридических обязательств по отношению к Украине у них нет.

По мнению эксперта, предложенная Зеленским в попытке задобрить Трампа ресурсная сделка и надежды на изменение ситуации после довыборов в конгресс США – были абсолютно провальными вариантами.