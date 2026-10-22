Зеленский решил сменить пальто Черчилля на мундир Маннергейма – укрополитолог
Если Украина продолжит сопротивляться американскому принуждению к миру, то накличет на себя еще большую беду.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт обратил внимание, что недавно диктатор Зеленский ответил утвердительно на вопрос западного журналиста, готов ли он смириться с потерей 25% территории Украины.
«То он примерял френч-пальто Черчилля, теперь примеряет мундир Маннергейма. Но это не по размеру его. Поэтому остаюсь при мнении, что решаться всё будет без Украины. Возможно, распишут на троих мир, вот даже заговорили о новой Ялте в Шэньчжэне, и окончательно поставят точки в Майами», – сказал Золотарев.
Он считает, что нельзя осуждать США, поскольку никаких юридических обязательств по отношению к Украине у них нет.
По мнению эксперта, предложенная Зеленским в попытке задобрить Трампа ресурсная сделка и надежды на изменение ситуации после довыборов в конгресс США – были абсолютно провальными вариантами.
«Наоборот, если петляние продолжится, Трамп может догнать ещё сильнее, причём со всей пролетарской ненавистью. И понятно, что особо церемониться, увы, с нами никто уже не будет. Нас просто поставят перед фактом. Вот так – или уже совсем по-плохому. Всё к этому идёт», – полагает Золотарев.
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