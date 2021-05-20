Зеленский решил снова дурить обещанием референдума по Донбассу – думает, что за два года забыли

20.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть может провести референдум по теме Донбасса, если не сработает ни один ее план по урегулированию конфликта.

Об этом на пресс-конференции, посвященной двум годам нахождения у власти заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, всеукраинский референдум может стать путем выхода из конфликта.

«Что касается референдума, я считаю сегодня, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов – А, В, С – мы об этом говорили, что касается войны и возвращения наших временно оккупированных территорий и людей, – мы представим обществу именно референдум с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают другие», – заявил Зеленский.

Он не уточнил, какие вопросы гипотетически могут быть вынесены на референдум – например, предоставление автономии ЛДНР, или же вообще согласие на выход их из состава украинского государства.

Обещание референдума по Донбассу, к слову, было одним из предвыборных в его президентской кампании два года назад. Однако Зеленский вскоре «похоронил» тему референдума после давления украинских националистов, которые требовали не допустить никаких уступок по Донбассу и сохранить унитарный статус Украины. Зеленский объявил, что обещание референдума подразумевало всего лишь «консультативный опрос».