Зеленский решил собрать украинцев в парке около Верховной Рады

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев прийти утром в понедельник, 20 мая, в Мариинский парк в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в расположенную близ парка Верховную Раду, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

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Он также сообщил, что в Мариинском парке будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться процедура инаугурации.

«Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Чувствовать, что вы рядом», — написал Зеленский.

Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, начнется в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.