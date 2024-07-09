Зеленский решил жить по нарративам Путина – украинский миллионер

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет замораживать конфликт с Россией, потому что относительно мирная экономика ограничит простор для коррупции.

Об этом в своём видеоблоге заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что Зеленский не хочет. Это звучит как нарратив России и Путина, но мы-то здесь внутри то же самое видим. Зеленский не хочет, потому что ему надо тогда отменять военное положение. А это значит — выборы. А выборы — значит он идет в лес вместе с Ермаком. И понятно, что это «ермачное» правительство из пяти менеджеров в принципе не хочет уходить от шикарной кормушки. Поэтому они сопротивляются такому решению. Потому что если будет заморозка конфликта, переговоры затянутся, возможно, на годы, но стрелять и разбивать города не будут», – сказал Балашов.