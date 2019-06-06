Зеленский рискует потерять поддержку российских либералов

06.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прекращать винить Россию во всех грехах – так он имеет шанс сохранить поддержку хотя бы российского либерального лагеря.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт напомнил, что Зеленский, комментируя убийство украинскими полицейскими пятилетнего мальчика, закончил свою мысль обвинениями президента РФ.

«Я вспомнил разные поговорки на этот счет, типа: «Кошка родила котят – это Путин виноват» или «Если в кране нет воды, значит выпили…». Значит, кто-то подсказывает ему. Это серьезно, он должен понять – если кто-то нас смотрит – ребята надо сначала контроль Твиттера, чтобы он какую-то явную чепуху не молол. Он подставляет уже не только себя и всю команду, но и дискредитирует себя в глазах очень многих людей, которые ему сочувствуют.

Я только что приехал с большого собрания российских либералов, включая Явлинского и многих других. Многие с симпатией к нему относятся в этой компании. Но надо быть более адекватным, чтобы сохранить хотя бы в этой среде, оппозиционной Путину, репутацию человека, к которому с симпатией относятся», – заявил Погребинский.