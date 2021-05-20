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20.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, ЕС, Политика, Россия, Украина
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Зеленский: Россия готовит для Донбасса повторение Крыма. А ЕС хочет ослабить санкции

Новости УкраиныЕвропейские партнеры Украины ослабляют давление на Россию и хотят возобновить с ней экономическое сотрудничество....

Европейские партнеры Украины ослабляют давление на Россию и хотят возобновить с ней экономическое сотрудничество.

Об этом на пресс-конференции, посвященной двум годам президентства, заявил глава государства Владимир Зеленский. Мероприятие проходит на территории авиаконцерна Антонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, на европейских лидеров давят представители бизнеса этих стран.

«Я считаю, что они в последнее время ослабляют свои позиции по отношению к России. Это связано, с одной стороны, с экономической ситуацией, это связано с давлением внутри их стран и бизнеса на них по санкциям.

Это связано, например, в Германии, связано с тем, то есть экономическое давление из-за санкционной политики по отношению к «Северному потоку-2». Сложный очень выбор, но пока что я знаю, что они поддерживают Украину», – заявил Зеленский.

Он также напомнил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным:

«Я предложил встречу президенту Российской Федерации в любом месте нашего Донбасса. Президент Российской Федерации предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерации».

Как известно, Кремль ранее в ответ на слова Зеленского предложил ему начать выполнение Минских соглашений, подразумевающих прямые переговоры Киева и ЛДНР. Этот нюанс украинский президент предпочел не комментировать.


Зато Зеленский назвал первым шагом к аннексии выдачу российских паспортов населению республик Донбасса: «Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта и это большая проблема».

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