Зеленский: Россия подожгла Ближний Восток. Нужно больше давить на Москву

Вадим Москаленко.  
11.10.2023 14:19
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Дзен, Израиль, Россия, Русофобия, Украина


За нынешними событиями вокруг Израиля якобы стоит Москва.

Об этом на заседании в формате «Рамштайн» в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За нынешними событиями вокруг Израиля якобы стоит Москва. Об этом на заседании в формате...

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«Россия медленно, но безусловно отходит с разных ключевых точек в геополитических сломах, потому что ей не хватает собственной силы. Тем не менее, в то же время у неё всё ещё хватает силы для того, чтобы разжигать конфликты и превращать их в полномасштабные трагедии. Это случается в Сахеле, это случается в Израиле, это случается на Ближнем Востоке, и мы не можем позволить этому происходить.

Нам нужно предотвращать такие вещи, нам нужно больше давить на противника, чтобы он быстрее становился слабее и не мог адаптироваться к этому давлению», – сказал украинский президент.

«Пожалуйста, учитывайте, что Израиль – и там были террористические цели, они пытались там попасть в одну из наибольших энергетических станций», – заявил Зеленский.

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