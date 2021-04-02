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02.04.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Коррупция, Украина
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Зеленский руками СБУ устроил передел рынка контрабанды

Новости Украины

Владимир Зеленский заявил о новых решения Совбеза Украины, направленных против мафии контрабандистов.

«Сегодня, впервые в истории Украины, введены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, Аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Хочу подчеркнуть, что борьба с контрабандой будет продолжена, сегодня – это первая десятка, но точно не последняя», – говорится в заявлении Зеленского.

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В украинские СМИ уже «слили» список лиц, попавших под санкции.

Украинский журналист Евгений Плинский считает, что речь идет о банальном переделе денежных потоков. «60% людей в списке – люди контролирующие турецкую контрабанду. (Идет зачистка рынка под тех, кто не в списке)», – указывает он.

«Крупных игроков контрабандного рынка «выключают» для того, чтобы расчистить рынок контрабанды и завести туда новых игроков, которые будут заносить уже Зеленскому – так, как фигуранты списка заносили Порошенко через Луценко», – объясняет главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Никак не могу понять, что мешало таможне и правоохранительным органам в рамках УПК прекратить контрабанду вчера, позавчера и на прошлой неделе», – резонно замечает депутат Верховной рады Максим Бужанский.


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