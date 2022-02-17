Зеленский: Русские не отступают, но мы стали в 8 раз крепче

17.02.2022  12:53 (Мск), Мариуполь
Михаил Рябов.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Заявления Минобороны РФ об отводе войск в места постоянной дислокации после учений не соответствуют действительности, утверждает украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы пока не видим изменений. Видим большое скопление войск, оно не меняется за последние недели. Видим те или иные небольшие ротации. Я бы не называл сегодня эти ротации отводом войск со стороны Российской Федерации. Мы не можем это констатировать», – сказал он во время визита в Мариуполь – второй город ДНР, захваченный украинскими войсками летом 2014 года.

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Заявления Минобороны РФ об отводе войск в места постоянной дислокации после учений не соответствуют...


Зеленский заверил, что не боится.

«Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди, никакие враги. Нас не пугают любые даты, потому что мы будем защищать себя и 16 февраля, и 17-го, и в марте и апреле, и в сентябре и декабре – день и месяц не важны. Важен год: это 2022 год, а не 2014-й. Это важная разница. Война длится восемь лет. Мы стали во столько же раз крепче», – утверждает он.

Зеленский потребовал  «усиления влияния украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса» – как известно, ранее эту задачу провалил телеканал «Дом».

«Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ», – в очередной раз поставил задачу глава государства.

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