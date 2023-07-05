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Президент Украины Владимир Зеленский направился в столицу Болгарии Софию. Об этом сообщили местные СМИ.

Официальные власти пытаются представить информацию об этом вояже как некую «утечку информации», намекая на якобы грозящую украинскому президенту опасность.

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«Подготовка к такому визиту ведется уже некоторое время, он [визит] не является публичным. Мне очень жаль, что это стало достоянием общественности. Не будем забывать, что Украина — страна, находящаяся в состоянии войны, и, естественно, ее глава государства может подвергнуться нападению», — заявил министр обороны Тодор Тагарев на одном из болгарских телеканалов.

По официальной версии, подтверждаемой тем же Тагаревым, Зеленский жаждет сказать слова благодарности за помощь, оказываемую его режиму Болгарией. Об истинных целях приезда проговорился другой болгарский «ястреб», бывший министр обороны – Велизар Шаламанов:

«Надеюсь, наш президент найдет в себе силы встретиться с президентом Украины. Надеюсь, он скажет ему: «Мы с вами, господин президент». Украина победит. Крым украинский. Мы будем помогать Украине столько и сколько нужно. Надеюсь, что с принятием декларации подключится и парламент, хотя наличие как минимум двух партий, которые очень серьезно выступают против любой помощи Украине, выставляет парламент в не очень хорошем свете. Мы видим, что такого нет ни в одном другом парламенте Европы».

Из приведенной цитаты, становится ясно, что Зеленский направился в Болгарию не как президент своей страны, а в качестве посыльного Вашингтона. Его истинная цель – помочь задушить антивоенные настроения в стране и втянуть это балканское государство в антироссийскую коалицию.

Тем более что сегодня в Болгарии против поставок вооружений Украине выступают не только партии «Возрождение» и БСП (социалисты), но и президент страны Румен Радев. Да и болгарский народ, как показали многочисленные антивоенные митинги, прошедшие по всем городам страны, не стремится очутиться в мясорубке затеянной режимом Зеленского по указке западных подстрекателей.

Напомню, что местные парламентарии уже один раз отказывались заслушивать обращение Зеленского. Ранее депутаты 47-го парламента отказались слушать министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который несколько дней провел в Софии, пытаясь договориться о поставках оружия.

Как и чем встретит Болгария на этот раз посыльного с Украины, мы ещё расскажем…