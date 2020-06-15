Зеленский рыдал над уничтоженными карателями, наплевав на убитых ими мирных жителей

15.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский не считает нужным скорбеть по мирным жителям, которые погибли под украинскими авиаударами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня дата, которую отметил ваш президент – шесть лет назад был сбит Ил-76 с убийцами, которые направлялись в Луганск, и только после этого сбития закрылся авиационный хаб доставки техники, вооружения и штурмовиков в Луганск.

Президент Зеленский опять рассыпался в дифирамбах, а второго июня он не посчитал трагедией, когда был авианалёт на Луганск, погибли мирные люди, совсем не державшие в руках оружие.

Штурмовики из днепропетровской бригады, которые были сбиты (Ил-76 был двадцатым самолётом) – Болотов обращался с призывом закрыть небо над зоной конфликта, запретить перелёты. Украина не прислушалась, чем и поплатилась. Потому именно ценой гибели этих людей был закрыт коридор, по которому вы доставляли оружие и живую силу. Потому эта дата – это военные потери, это не мирные люди, они не на блины к тёще туда приехали», – заявил Мирошник.