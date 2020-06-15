15.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Зеленский рыдал над уничтоженными карателями, наплевав на убитых ими мирных жителей


Президент Украины Владимир Зеленский не считает нужным скорбеть по мирным жителям, которые погибли под украинскими авиаударами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня дата, которую отметил ваш президент – шесть лет назад был сбит Ил-76 с убийцами, которые направлялись в Луганск, и только после этого сбития закрылся авиационный хаб доставки техники, вооружения и штурмовиков в Луганск.

Президент Зеленский опять рассыпался в дифирамбах, а второго июня он не посчитал трагедией, когда был авианалёт на Луганск, погибли мирные люди, совсем не державшие в руках оружие.

Штурмовики из днепропетровской бригады, которые были сбиты (Ил-76 был двадцатым самолётом) – Болотов обращался с призывом закрыть небо над зоной конфликта, запретить перелёты. Украина не прислушалась, чем и поплатилась. Потому именно ценой гибели этих людей был закрыт коридор, по которому вы доставляли оружие и живую силу. Потому эта дата – это военные потери, это не мирные люди, они не на блины к тёще туда приехали», – заявил Мирошник.

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