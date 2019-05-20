20.05.2019
 
Политика, Украина
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Зеленский с ходу начал играть в Голобородько

На свою инаугурацию в парламент новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский решил пойти пешком.

Об этом сообщает киевская интернет-газета «Страна», опубликовавшая соответствующее фото.

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«Его появление вызвало ажиотаж среди собравшихся прохожих. Кто-то встретил его бодро возгласами «Наш президент!» и «Вова не подведи нас!», кто-то спрашивал «почему не на велосипеде?», отсылая к знаменитой сцене из «Слуги народа», где президент Голобородько (которого играл Зеленский) приезжал на работу именно на этом транспорте», – отмечает издание.

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