Зеленский с нацистами задумали держать в дураках западных лидеров

15.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские националисты почувствовали шанс захватить власть в стране и начали «раскачивать лодку», разжигая вражду с Европой и США.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вынужденный покинуть Киев из-за преследования СБУ политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленскому нужно замерять градус не Чёрного моря, а настроений в украинском обществе. Потому что, если он не удержит ситуацию под контролем, то следующая стадия развития Украины – это националистический, и на какое-то непродолжительное время – приход к власти именно этих отмороженных неонацистов и неофашистов.

Сейчас они определяют политику власти, но им, как и всяким неонацистам, не хватает врагов, они хотят ускорения и форсирования развития событий, они кусают руку дающего. По большому счёту и Билецкий, и все остальные уже нападают на Запад – они призывают хватать членов ЕС, судить их долго и отправлять на пожизненное.

А это ведь рука дающего – Запад, ЕС, НАТО, а Италия член НАТО, и США, которые кричат, что не могут подчиняться Трампу, это всё спонсоры этих людей. И Запад сейчас немножечко устранился и уже вызывает недовольство этих холуев, которые забыли, кто их кормит. Это раб, который посягнул на рабовладельца, это собачка, которая кусает руку дающего», – отметил эксперт.

Однако, по мнению Владимира Скачко, «противостояние» националистов и Владимира Зеленского может быть всего лишь предвыборной игрой на публику.

«Но мне кажется, что это может быть очень разумная, толковая и циничная игра в «плохого и хорошего следователя». Националисты, штурмующие СБУ, которое возглавляет уже Зеленский, стреляющие по телеканалам, угрожающие всем и вся – это «злые следователи».

А «хорошим следователем» может оказаться Зеленский, который звонит Путину, сегодня отпустит Вышинского, и это здорово, что отпустит. Но важно знать – это обман или подлинные планы, предвыборная тактика или настрой строить нормальную Украину, а также использует Зеленский нацистов в тёмную или они сознательно согласились на такую игру. От этого зависит судьба страны и её народа», – предостерёг эксперт.

Напомним, сегодня Зеленскому не удалось даже сыграть в «доброго следователя» и «отпустить» Вышинского.