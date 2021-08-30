Зеленский с одобрения Запада докатился до риторики «правосеков» – Лавров

30.08.2021 18:59 (Мск), Волгоград, Владимир Гладков

Новости Украины

Практика показывает, что с 2014 года не изменилось ничего – Запад точно так же закрывает глаза нацистскую риторику нынешней украинской власти, как семь лет назад, когда националисты встали в авангарде киевского майдана и совершили государственный переворот.

Об этом на пресс-конференции во Владивостоке заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно на границе с Украиной проводились плановые учения. Да, при планировании этих учений мы вынуждены были принимать во внимание, что прямо через линию соприкосновения России и НАТО уже к тому времени организованы были крупнейшие в истории НАТО учения «Defender Europe». Помните, какой шум начался? Как это так, Россия готовится завоевать Украину. Мы объяснили, что это учения, которые проводим мы на своей территории. А вот, что делают американцы, канадцы, англичане, другие, не граничащие с нами страны, на территории наших соседей, когда десятки тысяч единиц техники, военных, персонала сгрудились на нашей границе и явно репетировали боевые действия с РФ. И нас обвиняют в том, что именно мы привели к тому, что НАТО вынуждено сейчас перегруппировываться, перевооружаться, передвигать свою инфраструктуру в Прибалтику и другие страны, которые находятся прямо на наших границах», – заявил Лавров.

Он отметил, что Запад всё делает под лозунгом «защиты Украины от российской агрессии».

«Но когда на Украине состоялся государственный переворот в феврале 2014 года, вопреки договорённостям, которые гарантировали западные страны, страны ЕС, в ответ на наши требования, чтобы они заставили путчистов, которые к власти пришли, выполнять договорённости, они развели руками и стали ссылаться на демократию. А то, что режим с первых же дней стал провозглашать своей целью изгнание русских, русского языка и культуры, да и самих жителей – об этом как-то они не сильно заботились, – напомнил министр. – И когда мы откликнулись на свободное волеизъявление жителей Крыма, которые не хотели оставаться в таком государстве, где русских просто уничтожают во всех смыслах, Запад опять нас стал во всём обвинять». «Кстати, эти потакания нынешней украинской власти и попытки представить, что все беды Украины только от того, что Россия не выполняет Минские договорённости (хотя Россия там ни разу не упомянута, а десять раз упомянут Киев, который должен напрямую договариваться с Донецком и Луганском), это же никуда не ушло. И точно так же, как лидеры «Правого сектора» в феврале 2014 года публично требовали изгнать русских из Крыма, точно так же сейчас пару недель назад президент Зеленский в своём интервью прямо сказал, что он русским советует сделать для себя вывод и определиться. Если они считают себя русскими и не могут без всего русского, то пускай убираются в РФ. Это как в современном мире, в либеральных обществах, куда он стучится, пытается проникнуть в Евросоюз, как такое можно допускать?» – добавил глава внешнеполитического ведомства.