Зеленский с подачи США может применить на Донбассе химоружие – Стариков

18.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Американцы могут руками Киева организовать на Донбассе глобальную провокацию, по масштабам схожую с крушением малазийского рейса MH17 в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала «Первый Республиканский» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно невозможно предсказывать (полезет Украина на Донбасс или нет – ред.), потому что мы не знаем, что хотят хозяева Зеленского. Мы отбрасываем в сторону красивые слова о том, что он сошёл с ума, что хочет войной прикрыть рост тарифов, всё это несерьёзные рассуждения. Есть просто данность: приказ начать войну есть – или приказа нет. Не со стороны Зеленского, а самому Зеленскому.

Если это у вас вызывает сомнение, я напомню вам 2008 год, когда Саакашвили совершил совершенно невероятную вещь: начал убивать российских военнослужащих. Почему? Потому что получил приказ. Он его не обсуждал, не обдумывал, а пользуясь своими властными полномочиями, направил грузинских военных на убой и на смерть. Так что сейчас мы не знаем, что нужно будет Вашингтону, надеемся, что полномасштабной войны не будет», – заявил Стариков.

Тем не менее, он допустил, что Западу нужна глобальная провокация против России, и лучше всего для этого подходит Донбасс.

«Провокацию, которая бы позволила остановить строительство или вовсе его прекратить – построенного на 95 процентов «Северного потока-2». Ровно так же, как в 2014 году падение сбитого малазийского «Боинга» позволило американцам заставить европейцев ввести против России санкции.

Точно так же сегодня нужна глобальнейшая провокация, которая заставит Германию отказаться от достройки фактически готового газопровода, и эта провокация возможна только в условиях напряжённости», – пояснил публицист.

«Нельзя сбрасывать со счетов, что речь идёт о том, чтобы применить химическое оружие и обвинить в этом Россию. Тем более, что все «доказательства» англосаксы уже вроде как предъявили. Скрипалей же русские «отравили», это же уже всем известно, Навальный прекрасно выглядящий после ещё якобы применения химического оружия – разве это не доказательства. Ну а теперь, если это произойдёт, то доказано: Срипали-Навальный-Донбасс, всё сошлось. Злые русские, кровавый режим, применили химическое оружие.

Поэтому ко всей этой ситуации нужно относиться не только с точки зрения военных угроз, которые нельзя сбрасывать со счетов, но и ещё с точки зрения организации какой-то провокации», – заключил Николай Стариков.