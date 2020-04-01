Зеленский с подельниками остановили стоп-краном экономику Украины – эксперт

01.04.2020, Киев, Игорь Петров

Экономика Украины и до пандемии коронавируса была в плачевной состоянии, а теперь ее вообще остановили карантином, и при этом правительство хочет набирать новые долги у МВФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Доходы бюджета проваливаются, и коронавирус – дополнительный фактор. То, что доходы государственного бюджета завышены, я это писал еще в прошлом году, основываясь на динамике выполнения бюджета за 2019 год. Коронавирус просто усугубил. Изначально понятно, что доходы были завышены, а сейчас полностью провалены из-за этого тотального и очень жесткого карантина. Действия власти поставили экономику на стоп-кран – и думают что дальше с этим делать. Создали целую кучу проблем а теперь бросились их решать.

Сейчас, до конца этого года, необходимо выплатить по внешнему государственному долгу порядка пяти миллиардов долларов, это уже без учета выплаченных за первый квартал. То есть, в течение ближайших 9 месяцев необходимо выплатить 5 миллиардов долларов по внешнему государственному долгу. А в следующем году сумма будет составлять порядка шести, даже больше миллиардов долларов, то есть, в сумме ближайшие два года надо выплатить 11 миллиардов долларов.

Сейчас, вроде как, резервы еще немного есть у Национального банка, какие-то деньги на валютном счету Минфина также есть, но в сентябре будет большая выплата, больше двух миллиардов долларов по внешнему долгу, и тогда, возможно, уже не хватит денег, если не будем перекредитовываться.

Сейчас необходимо делать реструктуризацию внешнего государственного долга, тем более, что заявление было недавно совместное МВФ и Мирового банка, что странам, которые испытывают сложности с обслуживанием и погашением своих долгов, необходимо делать рассрочку и послабления, то есть реструктуризации.

Надо пойти на реструктуризацию внешнего долга с учетом того же коронавируса, воспользоваться неадекватными реакциями по всему миру на распространение этого вируса и сказать, что «у нас проблемы в экономике, мы сырьевая страна, сейчас экономический кризис, гастарбайтеры, которые помогали поступлением валюты (12 миллиардов долларов в прошлом году) – также будет мощный провал, у нас как раз и правительство поменялось недавно». И начать переговоры реструктуризации внешнего государственного долга. Этим самым мы освободим миллиарды долларов от выплаты внешним кредиторам, сможем их перенаправить на развитие украинской экономики.

Но правительство этого не говорит, единственный путь который они избрали – сотрудничество с МВФ. Еще в июне прошлого года я сказал, что с высочайшей степенью вероятности экономическая политика в Украине не изменится. Их только избрали, и сразу же начали звучать слова, что в любом случае необходимо сотрудничество с МВФ, МВФ наш друг, партнер, кредитор и так далее. А это означает что экономическая политика ни в коем случае поменяться не может. Если сотрудничать с МВФ, то ни о каком развитии реального сектора экономики речи быть не может, в том числе и высокотехнологического экспорта.

К сожалению, правительство, как и предыдущее правительство, выбрало перекредитование и затягивание долговой петли.

И если посмотреть на изменения в бюджет, которые сейчас планируется принять, никак у них не получается, парламент пока не проголосовал, проводил голосование, но через неделю, думаю, – три, они пообещали смотреть.

Они поставили экономику на стоп-кран своим тотальным карантином и начали решать проблемы, к которым это привело. Проблемы за счет наращивания государственного долга. Они хотят увеличить внешний долг, еще плюс 4 миллиарда долларов только в этом году. Не сократить его, а увеличить, потому что сами поставили экономику на стоп-кран на фоне и так очень плачевной экономической ситуации в Украине.

Напомню, что еще задолго до коронавируса начало сокращаться промышленное производство, уже 10 месяцев. Не выполняются доходы бюджета с августа прошлого года, то есть уже практически полгода доходы бюджета проваливают», – резюмировал эксперт.