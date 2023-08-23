Зеленский с потрохами заложил Крым западным ТНК

Вадим Москаленко .  
23.08.2023 17:18
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


В случае захвата Крыма украинскими неонацистами полуостров фактически отойдёт под управление западных транснациональных корпораций.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае захвата Крыма украинскими неонацистами полуостров фактически отойдёт под управление западных транснациональных корпораций....

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«Мы вернём для Крыма весь мир. Послевоенная трансформация Украины обеспечит Крыму такие экономические изменения, которые позволят ему работать и быть экономически привлекательным весь год, а не только в сезон», – трепался Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев планирует отдать западному бизнесу все сферы жизнедеятельности полуострова – от туризма до производства.

«Мы уже имеем поддержку международного, национального и локального уровня – организации готовы зайти в Крым и начать работу сразу после деоккупации. Это мощные бренды международных отельных сетей, авиакомпаний, банковский бизнес, телекоммуникации, промышленность, энергетические компании.

Крым будет частью глобальной экономики», – пригрозил украинский президент.

Он перечислил более десятка ТНК, которые уже имеют предварительные договорённости с киевской верхушкой первыми «откусить» от Крыма в случае захвата полуострова нацистами. Правда, Зеленский назвал этот грабёж красивым словом «инвестиции».

«Я им всем очень благодарен, тем компаниям, которые будут строить в Крыму современную, свободную экономическую жизнь», – подытожил президент.

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